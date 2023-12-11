Стрельбой закончился дорожный конфликт на трассе «Сортавала»

Дорожный конфликт между водителями на трассе «Сортавала» завершился стрельбой. Об этом сообщает портал 47news.

По информации источника, поздним вечером 10 декабря в полицию Приозерска поступило сообщение о госпитализации 31-летнего мужчины с пулевым ранением ноги. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Пострадавший рассказал, что днем ранее на трассе «Сортавала» он повздорил с другим автомобилистом. Тот достал оружие и выстрелил обидчику в голень.

Полиция изучает обстоятельства случившегося. Проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Max Kleinen