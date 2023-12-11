Девочке сломали нос на уроке в российской школе

В Санкт-Петербурге ученица одной из школ получила перелом носа на уроке физкультуры. Об этом пишет портал 78.ru.

По данным источника, на уроке произошел буллинг. Одноклассники высмеивали одного из детей из-за наличия у того лишнего веса. Мальчик не выдержал насмешек и толкнул 10-летнюю девочку. Та упала и сломала нос.

Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. // Фото: unsplash.com / Io & Tech