Россиян предупредили о вреде частого мытья рук

Врач Денис Банный объяснил, почему слишком частое мытье рук вредит здоровью. Слова специалиста приводит RT.

Как отметил доктор, чрезмерная чистоплотность может истощить слой кожного сала. При этом защищающие кожу полезные бактерии вымываются. Это может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и других кожных заболеваний.

Банный добавил, что использование антибактериальных средств может привести к развитию аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. Врач привел данные исследований, в которых говорится, что выросшие в чрезмерно стерильной среде дети чаще страдают от аллергий. Это объясняется тем, что в отсутствие реальных врагов иммунная система начинает атаковать собственные клетки.

При этом медик подчеркнул, что мыть руки следует регулярно, а продолжительность процесса должна составлять не менее 20 секунд. // Фото: unsplash.com / Sean Horsburgh