Собака вытащила младенца из коляски и искусала его в Москве

В Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка. Малыш серьезно пострадал, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мать ребенка пошла в магазин, оставив коляску с младенцем 2023 года рождения на улице. Рядом она привязала свою собаку. Пес вытащил малыша из коляски и едва не разорвал его. Женщина прибежала из магазина и оттащила питомца.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Он находится в критическом состоянии, помещен в реанимацию.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan