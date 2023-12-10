Россиянам напомнили график отдыха в новогодние праздники

Работающие по пятидневному графику россияне будут отдыхать в Новый год десять дней. Об этом напомнила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, ее слова приводит «Лента.ру».

«В этот раз нашим гражданам, которые работают по пятидневному графику, добавит новогодних выходных уходящий 2023 год - 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет восемь нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января», - рассказала депутат.

Также Стенякина добавила, что, поскольку православное Рождество выпало на воскресенье, то этот выходной будет перенесен на 10 мая. // Фото «Петрозаводск говорит»