Ребенок погиб при неясных обстоятельствах в Петербурге

В Санкт-Петербурге прохожий нашел на улице тело 13-летнего школьника. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 9 декабря в полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын не отвечает на звонки, домой не возвращается. Примерно в это же время стражи порядка получили информацию об обнаружении погибшего подростка.

Причины и обстоятельства гибели юноши предстоит выяснить правоохранителям. На общем балконе 23-го этажа соседнего дома полицейские нашли банку из-под алкоголя, одежду и деревянную подставку.

Погибший мальчик учился в седьмом классе. Он рос в полной благополучной семье. Труп направлен в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev