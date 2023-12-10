Россиянам перечислили самые полезные для мозга продукты

Диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для мозга продукты. Слова специалиста приводит Regnum.

Как отметила медик, для здоровья мозга стоит употреблять рыбу и орехи. Также для сохранения когнитивных функций полезно есть семена, молочные продукты, овощи и фрукты.

Помимо этого, не стоит отказываться от отварного мяса, так как в нем присутствует животный белок, подчеркнула специалист. // Фото: unsplash.com / Nrd