Девочка умерла в российском регионе от не выявленной врачами пневмонии

В Тверской области трехлетняя девочка умерла от пневмонии, которую не смогли определить врачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона и управление Следственного комитета.

По данным источника, 30 ноября мать ребенка вызвала скорую из-за высокой температуры и рвоты у девочки. Врачи определили наличие признаков ротавирусной инфекции. На следующий день состояние дошкольницы ухудшилось, мать снова позвонила в скорую, и девочку госпитализировали. В больнице она умерла.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала пневмония. Это заболевание медики выявить не смогли, хотя при надлежащем лечении малышку можно было спасти, считают компетентные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Mat Napo