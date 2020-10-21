Стрельба по колесам остановила водителя из Карелии

Приозерские полицейские устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2110 на трассе «Сортавала». Инцидент произошел днем 21 октября. Водитель требования об остановке игнорировал, а чтобы удрать от севших на хвост стражей порядка из Ленобласти, даже выезжал несколько раз на встречную полосу. О погоне сообщило издание 47news.ru.

Водителю автомобиля удалось проехать 16 километров, а затем сотрудники дорожной полиции начали стрелять – сначала в воздух, а затем по колесам. Автомобиль перевернулась. Преследование завершилось в Карелии.

По предварительным данным, гонщиком оказался 41-летний житель поселка Тоунан Лахденпохского района. Мужчина был без водительского удостоверения, вдобавок от него пахло спиртным. Ранее водитель привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Он задержан. (фото ampravda.ru)