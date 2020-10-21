19-летнего молодого человека заподозрили в уличном грабеже

19-летнего молодого человека заподозрили в ограблении маленькой девочки в Петрозаводске.

Как предполагают карельские следователи, молодой человек на улице потребовал у одиннадцатилетней девочки мобильный телефон. От слов он перешел к делу. Подозреваемый выхватил из рук ребенка гаджет и скрылся. Ущерб оценили в менее чем пять тысяч рублей, сообщает Следком по Карелии.

Подозреваемого грабителя не стали заключать под стражу, но взяли с него подписку о невыезде и примерном поведении. Обстоятельства преступления устанавливаются. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. (фото на главной infovoronezh.ru)