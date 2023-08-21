Страшный пожар уничтожил несколько хозпостроек в Медвежьегорске

В воскресенье, 20 августа, пожарные Медвежьегорска были подняты по тревоге из-за возгорания. Об этом сообщает паблик ОПС города.

Прибыв по вызову, специалисты обнаружили, что горят частная баня и хозяйственные постройки. Имелась реальная угроза перехода пламени на жилой дом.

В результате ЧП баня была значительно повреждена, хозпостройки - уничтожены огнем. Тем не менее, жилой дом спасателям удалось отстоять. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla