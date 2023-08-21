21 августа 2023, 12:47
Страшный пожар уничтожил несколько хозпостроек в Медвежьегорске
Карельские пожарные сумели защитить от огня жилой дом
В воскресенье, 20 августа, пожарные Медвежьегорска были подняты по тревоге из-за возгорания. Об этом сообщает паблик ОПС города.
Прибыв по вызову, специалисты обнаружили, что горят частная баня и хозяйственные постройки. Имелась реальная угроза перехода пламени на жилой дом.
В результате ЧП баня была значительно повреждена, хозпостройки - уничтожены огнем. Тем не менее, жилой дом спасателям удалось отстоять. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla