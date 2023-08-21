Обкуренного водителя с наркотиком поймали в Прионежском районе

Молодой мужчина употребил наркотическое вещество и сел за руль. Автомобиль 29-летнего нарушителя остановили сотрудники ГИБДД в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Когда дорожные полицейские стали проверять документы, они заметили, что водитель пьян. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Но при досмотре в салоне машины нашли курительную трубку и замотанный сверток. Позже установили, что в нем 0,940 грамма мефедрона.

Наркотик обвиняемый купил для личного потребления через мессенджер, получил сообщение с координатами «закладки». Возбуждено уголовное дело. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com