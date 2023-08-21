21 августа 2023, 11:38
Обкуренного водителя с наркотиком поймали в Прионежском районе
Наркоман попался инспекторам ДПС и стал фигурантом уголовного дела
Молодой мужчина употребил наркотическое вещество и сел за руль. Автомобиль 29-летнего нарушителя остановили сотрудники ГИБДД в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.
Когда дорожные полицейские стали проверять документы, они заметили, что водитель пьян. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Но при досмотре в салоне машины нашли курительную трубку и замотанный сверток. Позже установили, что в нем 0,940 грамма мефедрона.
Наркотик обвиняемый купил для личного потребления через мессенджер, получил сообщение с координатами «закладки». Возбуждено уголовное дело. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com