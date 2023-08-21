Пьяный водитель госпитализирован после ДТП на севере Карелии

Днем 20 августа в Костомукше пьяный водитель устроил аварию, в которой сам же и пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 17:15 водитель автомобиля Nissan Navara не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП 64-летний автомобилист, находившийся в состоянии опьянения, получил травмы и был госпитализирован.

Участие в спасении водителя принимали сотрудники МЧС. На месте работали девять специалистов, сообщает пресс-служба министерства. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe