18 марта 2021, 20:33
Странная авария в Петрозаводске попала на видео
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на Ключевой
В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой. Инцидент случился 15 марта и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль с крайне небольшой скоростью едет по улице Ключевой и выезжает на перекресток. Там происходит столкновение с другой машиной, также двигавшейся довольно медленно.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Авария произошла ночью, поэтому движение не было серьезно затруднено.