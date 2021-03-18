Странная авария в Петрозаводске попала на видео

В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой. Инцидент случился 15 марта и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль с крайне небольшой скоростью едет по улице Ключевой и выезжает на перекресток. Там происходит столкновение с другой машиной, также двигавшейся довольно медленно.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Авария произошла ночью, поэтому движение не было серьезно затруднено.