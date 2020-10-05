Страдающую психическим расстройством женщину лишили водительских прав

У жительницы Карелии, страдающей психическим расстройством, по решению суда отобрали водительские права категории «В». По сообщению прокуратуры, подобное заболевание является медицинским противопоказанием к вождению.

Надзорный орган Кондопожского района обратился в суд в интересах защиты прав и свобод неопределенного круга лиц.

В результате суд согласился с мнением прокуратуры и признал водительское удостоверение женщины недействительным.

Решение суда еще не вступило в силу.