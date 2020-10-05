05 октября 2020, 16:00
Происшествия

Страдающую психическим расстройством женщину лишили водительских прав

Суд признал водительское удостоверение недействительным

У жительницы Карелии, страдающей психическим расстройством, по решению суда отобрали водительские права категории «В». По сообщению прокуратуры, подобное заболевание является медицинским противопоказанием к вождению.

Надзорный орган Кондопожского района обратился в суд в интересах защиты прав и свобод неопределенного круга лиц.

В результате суд согласился с мнением прокуратуры и признал водительское удостоверение женщины недействительным.  

Решение суда еще не вступило в силу.

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Суд
водительские права
Кондопожский район
прокуратура
новости Карелии