Страдающий деменцией 85-летний мужчина пропал в Петрозаводске

85-летний мужчина пропал без вести в Петрозаводске. Юрий Григорьевич Кирьянов 19 февраля в районе 19:00 ушел от здания речного вокзала, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». С того момента его местонахождение неизвестно.

Из одежды на пропавшем была шапка черная с козырьком, куртка черная кожаная, брюки серые в клетку.

Юрий Кирьянов дезориентирован, страдает деменцией и не может ничего сообщить о себе, не разговаривает.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилого мужчины, или кто видел его после семи часов вечера, просят звонить по телефону: +7-981-405-85-21