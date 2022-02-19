Молодые хулиганы пинали ночью автомобили в Петрозаводске

В ночь на 19 февраля в Петрозаводске группа молодых людей ходила по дворам и пинала припаркованные автомобили. Об этом сообщает паблик «Живой Петрозаводск».

Камера наблюдения компании CityLink сняла один из эпизодов, который произошел во дворе на улице Калевалы. На кадрах видно, как четверо хулиганов атакуют автомобиль, после чего убегают. По пути двое дебоширов не смогли устоять на ногах.

Автор поста сообщил о том, что молодые люди могли что-то употреблять, возможно, это был не алкоголь.