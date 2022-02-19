Жесткая авария произошла на трассе «Сортавала»

Сегодня в 11:29 на пульт пожарно-спасательных подразделений Сортавальского района поступил сигнал о ДТП на 249-м километре трассы «Сортавала». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали четверо спасателей. Выяснилось, что на федеральной магистрали произошло жесткое столкновение двух легковых автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Фото источника