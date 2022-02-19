«Орлан» застрял в снегу в Карелии

Рельсовый автобус «Орлан» застрял в снегу в Приладожье и не смог закончить маршрут. Об этом сообщает ИА «Республика».

По данным издания, железнодорожные пути между станциями Леппясилта и Ляскеля накануне сильно замело снегом. Из-за этого следовавший в Сортавалу «Орлан» встал в середине пути и не смог добраться до конечной точки своего маршрута.

По словам очевидцев, работы по расчистке путей продолжаются до сих пор. В РЖД заметили, что рейс «Орлана» отменен лишь на время. Фото Андрея Тюрина / rk.karelia.ru