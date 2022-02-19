19 февраля 2022, 14:30
Происшествия

Воду отключили в ряде домов Петрозаводска

Коммунальщики проводят ремонтные работы на сетях в городе

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске была отключена холодная вода в ряде зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без ресурса остались дома на улицах Калинина и Кузьмина. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Коммунальные службы занимаются устранением повреждения. Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан не уточняется. Фото pixabay.com/RonPorter

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Петрозаводск
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