Полиция охраняет от мародеров дом с рухнувшей крышей в Кеми

Сотрудники полиции охраняют от мародеров и вандалов дом в Кеми, у которого вечером в пятницу под тяжестью снега обрушилась крыша. Об этом сообщает администрация Кемского района.

По данным властей, в результате ЧП никто не пострадал. Один из жильцов пострадавшего здания устроен в гостиницу, остальные люди разошлись по родственникам.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля в 18:30. Крыша одноэтажного семиквартирного дома не выдержала тяжести снега и рухнула. Фото источника