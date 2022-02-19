19 февраля 2022, 13:53
Происшествия

Полиция охраняет от мародеров дом с рухнувшей крышей в Кеми

Жильцы пострадавшего здания разошлись по родственникам, один человек заселен в гостиницу

Сотрудники полиции охраняют от мародеров и вандалов дом в Кеми, у которого вечером в пятницу под тяжестью снега обрушилась крыша. Об этом сообщает администрация Кемского района.

По данным властей, в результате ЧП никто не пострадал. Один из жильцов пострадавшего здания устроен в гостиницу, остальные люди разошлись по родственникам.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля в 18:30. Крыша одноэтажного семиквартирного дома не выдержала тяжести снега и рухнула. Фото источника

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Метки: 
Кемь
снег
крыша
мародеры
Полиция
новости Карелии