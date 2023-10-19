19 октября 2023, 12:57
Стоянку запретили рядом со школой №55 на Древлянке
Проезд в Туманном проулке запрещен, но это останавливало не всех. Теперь там установили новые знаки
Ограничения для автомобилистов начали действовать с 19 октября рядом со школой №55 на Древлянке. В Туманном проулке теперь запрещено парковаться – по обеим сторонам.
Нововведение в администрации Петрозаводска объяснили необходимостью обеспечения проезда техники к образовательному учреждению.
В мэрии отметили, что в проулке запрещен проезд транспорта за исключением спецтехники, но некоторые водители игнорируют это. // фото «Петрозаводск говорит»