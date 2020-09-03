Стоматолог рассказал о пользе и вреде жевательной резинки

Жевательная резинка может быть полезна для человека. Мнением о ее благоприятном воздействии на зубы поделился заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ имени Евдокимова Григорий Воложин в эфире радио Sputnik. Эксперт утверждает, что жевать резинку следует после еды не дольше 10 минут.

«Древние греки говорили, что любое вещество может быть ядом, а может и принести пользу: все дело - в дозировке. Если мы говорим про жвачку, то нормой является ее использование по 10 минут после еды», - цитируют врача «Известия».

Резинка стимулирует выделение слюны, в которой содержится большое количество гуморальных и клеточных элементов иммунной защиты. Также смываются частички пищи, которые могут застрять в естественных углублениях зубов и десен.

Однако, если жевать резинку дольше, то могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит и язва. Также, по мнению врача, из-за длительного жевания может чересчур развиться жевательная мускулатура.

Фото: the-challenger.ru