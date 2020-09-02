Диетолог назвала продукты полезные для мужской силы

Диетолог рассказала, какими продуктами россияне могут укрепить свое здоровье. Так, для мужской силы полезными являются куриная грудка, нежирные творог и говядина, яичный белок и телятина. Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах для потенции «Вечерней Москве».

Для повышения тестостерона, специалист рекомендует употреблять морепродукты. Цинк, который содержится в крабах и устрицах, усиливает чувственность и желания. Также получить микроэлемент можно, употребляя тыквенные семечки.

«На потенцию, так же как и на либидо, положительно влияют жирные кислоты омега-3. Помимо большого количества белка, фосфора и цинка, они содержат холестерол. Именно он используется организмом при образовании половых гормонов»,

- отметила врач.

Соломатина рекомендует молодым мужчинам и подросткам добавлять в рацион жирные продукты. Людям после 35 лет полезно есть растительный белок, например, фасоль и горох, считает врач. При этом чечевица более полезна для женщин из-за содержащихся в ней фитоэстрогенов. Также врач предостерегла любителей пенного напитка.

«У мужчин, которые хотят иметь мужской характер и внешность, в меню должны присутствовать продукты, способствующие вырабатыванию тестостерона, и напротив, воинам лучше избегать чрезмерного употребления сои или пива, которое имеет высокий гликемический индекс, приводит к ожирению и повышает уровень женских половых гормонов, понижая тестостерон»,

- считает диетолог.

Соломатина рекомендовала мужчина употреблять капусту, зелень и в особенности шпинат. Мужчинам помладше она советует употреблять специи, пожилым -продукты, содержащие сложные углеводы в виде клетчатки и нежирную рыбу. Людям в возрасте нужно избегать алкоголя, сигарет и поменьше пить кофе, так все это старит организм.

По ее словам, к понижению тестостерона могут привести молочные продукты, сладости, выпечка, газировки и лимонады. Она посоветовала мужчинам следить за питанием, придерживаться здорового образа жизни, избегать стрессов и не забывать о физических нагрузках.