Свой столетний юбилей отметила жительница Карелии Пелагея Войникова. Об этом сообщает паблик администрации Питкярантского района.

Карельской долгожительнице исполнилось 100 лет сегодня, 2 февраля. Ее поздравили представители местной администрации.

«Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, чтобы близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства», - говорится в опубликованном поздравлении. // Фото администрации Питкярантского района / vk.com