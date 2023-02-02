Продукты продолжают дорожать в Карелии

Карелиястат привел данные об изменении цен на основные товары за неделю с 23 по 30 января. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов выросли в цене все представленные позиции. Лук подорожал на 7,1%, огурцы - 4,7%, морковь - 4,3%, свекла - 3,9%, яблоки - 3%, бананы - 2,6%, помидоры - 1,8%.

Из других продуктов подорожали сливочное масло, соль, колбаса, сосиски, сардельки, чай (на 2-5,9%). Единственный подешевевший товар - это молоко. Цены на него снизились на 2,5%.

Еженедельный мониторинг цен ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: freepik.com