Стоимость туров в Турцию и Египет на апрель превысила 100 тысяч рублей

По сравнению с прошлой осенью туры в Египет и Турцию подорожали примерно на 35 процентов. Если сравнивать с весной 2021 года, цены повысились на 40 процентов. Это данные крупных турагентов, пишет «Коммерсант».

Россияне присматриваются к зарубежным поездкам, но спрос сдерживают высокие цены. Так, поездка в Турцию в апреле в среднем обойдется в 104 тысячи рублей, в Египет она стоит 129,82 тысячи рублей.

В прошлом году в Турции можно было отдохнуть за 50–60 тысяч рублей. Теперь стоимость проживания в курортных отелях обеих стран выросла в два раза.

При этом авиаперелеты тоже стоят очень дорого. Эксперты допускают, что стоимость поездок за рубеж снизится по мере того, как будет расти число компаний, согласовывающих собственные чартерные программы.

Но особо надеяться на это не стоит. Ведь горючее, запчасти и расходные материалы существенно подорожали. // Фото: Alanyadk/pixabay.com