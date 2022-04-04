Раскрыта опасность приема пищи перед телевизором

Принимающие пищу у телевизора или компьютера люди рискуют съесть слишком много и не заметить этого. Такой точки зрения придерживается диетолог Елена Соломатина, слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила Соломатина, во время еды мозг чувствует все нюансы процесса - запах пищи, вкус, ее особенности, на основе чего дает команду выделять ферменты для расщепления еды и ее оптимального усвоения.

«Когда мы как-то отвлекаемся, мозгу приходится выполнять и другую работу, он обрабатывает информацию, выстраивает картинки, в мозге происходит сложная работа по "перевариванию информации" и раскладыванию ее по полочкам. Иногда получается, что, если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды», - подчеркнула Соломатина.

Из-за машинального поглощения пищи, заметила эксперт, человек не чувствует ее вкуса и может съесть значительно больше, чем он съел бы, если был сосредоточен. Особенно это опасно при употреблении высококалорийных продуктов. Фото pixabay.com/JESHOOTS-com