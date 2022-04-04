04 апреля 2022, 20:19
Россия

Россиянам рассказали, чем яблоки лучше бананов

Диетолог перечислила полезные свойства популярных продуктов

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие преимущества яблоки имеют перед бананами. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Как отметила Королева, банан очень сладкий и сразу же повышает уровень сахара в крови, однако уже через 45-60 минут этот показатель снижается, и человек чувствует голод. Яблоки же помогают дольше оставаться сытым. «Альтернативой банану может стать зеленое яблоко, которое имеет плотную кожуру и кисло-сладкое содержимое. Это продукт с более низким гликемическим индексом, который на более пролонгированный отрезок времени поддержит чувство сытости», - объяснила Королева.

Кроме того, уточняет диетолог, в яблоках больше клетчатки, чем в бананах, что положительно скажется на иммунитете. Клетчатка, как говорит Королева, важна для размножения кишечных бактерий. «Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий», - объясняет диетолог.

Бананы, продолжает эксперт, способны играть роль природного антидепрессанта, однако тот же эффект окажут занятия любимым делом или спортом - к примеру, ходьбой на беговой дорожке. «Спустя 15 минут после первого шага в кровь выбрасываются те же эндорфины, которые дают не меньшее счастье», - заключила Маргарита Королева. Фото pixabay.com/LubosHouska

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яблоки
бананы
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маргарита королева