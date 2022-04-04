Россиянам рассказали, чем яблоки лучше бананов

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие преимущества яблоки имеют перед бананами. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Как отметила Королева, банан очень сладкий и сразу же повышает уровень сахара в крови, однако уже через 45-60 минут этот показатель снижается, и человек чувствует голод. Яблоки же помогают дольше оставаться сытым. «Альтернативой банану может стать зеленое яблоко, которое имеет плотную кожуру и кисло-сладкое содержимое. Это продукт с более низким гликемическим индексом, который на более пролонгированный отрезок времени поддержит чувство сытости», - объяснила Королева.

Кроме того, уточняет диетолог, в яблоках больше клетчатки, чем в бананах, что положительно скажется на иммунитете. Клетчатка, как говорит Королева, важна для размножения кишечных бактерий. «Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий», - объясняет диетолог.

Бананы, продолжает эксперт, способны играть роль природного антидепрессанта, однако тот же эффект окажут занятия любимым делом или спортом - к примеру, ходьбой на беговой дорожке. «Спустя 15 минут после первого шага в кровь выбрасываются те же эндорфины, которые дают не меньшее счастье», - заключила Маргарита Королева. Фото pixabay.com/LubosHouska