Михаил Ефремов попросил смягчить назначенное ему наказание

Отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов попросил Верховный суд смягчить назначенное ему наказание. Об этом пишет mk.ru.

По словам стороны защиты Ефремова, соответствующее обращение было подано в конце марта 2022 года. «Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии №4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», - заявил адвокат актера Петр Хархорин.

Он подчеркнул, что в заявлении речь идет о смягчающих обстоятельствах. По мнению юриста, назначенный ранее судом срок является «чрезмерным». «Сейчас жалоба в работе, дело истребовано в Верховный суд. В ближайшее время станет ясно - нам либо откажут, либо вынесут на президиум ВС РФ», - сказал адвокат Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, совершенное им летом 2020 года в центре Москвы. Суд отправил его в колонию на 7,5 года. Фото mk.ru