Картины из российских музеев задержали в Финляндии из-за санкций

Из-за санкций ЕС в отношении России в Финляндии задержали картины, которые возвращались с выставки на родину. Это сокровища из Третьяковской галереи, Эрмитажа, и других музеев, сообщил ТАСС спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он заверил, что в инциденте сейчас разбираются российские дипломаты, Министерство культуры и директора музеев, предоставивших картины для выставок.

В грузовиках, которые задержали на территории Финляндии, находились более 200 картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск», которые участвовали в выставке в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

- Задержка фургонов на границе Финляндии и России связана с проведением дополнительных бюрократических процедур, вызванных введением нового пакета санкций,

- сказал Швыдкой.

Он уточнил, что это не имеет отношения к тому, что находилось на выставках. Российские картины, возвращающиеся из разных стран после завершения выставочных проектов, будут возвращены на родину после проведения ряда бюрократических процедур. // Фото: Serge Vin/www.pexels.com