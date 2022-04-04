Авиасообщение с 52 «дружественными» странами возобновит Россия

Россия снимает ковидные ограничения и с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. В список вошли те, которые наше государство считает дружественными, передает ТАСС, ссылаясь на слова премьера Михаила Мишустина.

- С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран,

- сказал он.

Премьер отметил, что заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад, значит пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

- Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами,

- заявил Мишустин.

В оперативном штабе уточнили, что речь идет о полном снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой. // Фото: Monstera/www.pexels.com