04 апреля 2022, 16:01
Стас Михайлов и Диана Гурцкая стали народными артистами России
Ряду деятелей культуры России присвоены высокие звания
Владимир Путин присвоил различные звания ряду деятелей культуры. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, народными артистами России стали певец Стас Михайлов и певица Диана Гурцкая. Звание народного артиста присвоено исполнителям «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
Народными артистами также объявили актрису театра «Школа современной пьесы» Елену Санаеву, актрису Театра Маяковского Ольгу Прокофьеву и многих других российских деятелей культуры. Фото: iz.ru