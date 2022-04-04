Стас Михайлов и Диана Гурцкая стали народными артистами России

Владимир Путин присвоил различные звания ряду деятелей культуры. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, народными артистами России стали певец Стас Михайлов и певица Диана Гурцкая. Звание народного артиста присвоено исполнителям «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Народными артистами также объявили актрису театра «Школа современной пьесы» Елену Санаеву, актрису Театра Маяковского Ольгу Прокофьеву и многих других российских деятелей культуры. Фото: iz.ru