Стипендии студентов планируют проиндексировать в России

Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений, аспирантов и ординаторов планируют повысить на 4,5% в 2025 году. Это следует из материалов к проекту бюджета, пишет РИА Новости.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров»,

- сказано в документе.

Ранее стало известно, что правительство внесло проект бюджета на ближайшие три года в Госдуму. // Фото «Петрозаводск говорит»