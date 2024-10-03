В России не будут начислять допбаллы за ребенка поступающим в вуз

Наличие детей не будет являться индивидуальным достижением, которые учитывают при поступлении в вуз. Нынешний перечень индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, в минобрнауки считают достаточным и полным. За детей поступающим в вуз женщинам не планируют начислять дополнительные баллы. Об этом пишет ТАСС. Ранее подобные предложения звучали среди политиков.

В ведомстве считают, что университеты поддерживают студенческие семьи. Среди мер – индивидуальные учебные планы, возможность перейти с платного на бесплатное обучение для родивших ребенка в период обучения (по инициативе вуза), комнаты матери и ребенка открыты в 47 вузах, в 43 - группы кратковременного пребывания детей, в 22 - детсады или иные учреждения дошкольного образования. В новых университетских кампусах и общежитиях строят семейные жилые блоки.

В 2018 году в России уже прорабатывали инициативу, по которой наличие ребенка у женщин до 23-х лет можно было бы отнести к индивидуальным достижениям и начислять 3 балла при поступлении в вуз. Но проект минобрнауки остался на этапе обсуждения. // фото unsplash.com/ Omar Lopez