Стилист назвала самые модные цвета одежды на предстоящую зиму

Стилист Кристина Кисалица назвала самые популярные цвета одежды на предстоящую зиму. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, зимой в моду войдут серый и красный цвета. Серый стоит использовать в качестве основы для образа, подчеркнула специалист. А красный будет популярен в конкретном оттенке - бургунди, который сочетает в себе коричневый и красный с оттенком темно-фиолетового.

Кисалица призвала при создании образа использовать цветовые акценты. В их роли могут выступать сумки, шарфы, перчатки и яркие резинки для волос.

«Можно не только создать total look из серого цвета, но и обыграть основной комплект другими оттенками. Хорошим сочетанием будут голубые, розовые, бежевые, светло-желтые и шоколадные тона», - добавила эксперт. // Фото: unsplash.com / Alesia Kaz