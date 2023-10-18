Электричка сбила насмерть девушку в Ленобласти

В Ленинградской области поезд насмерть сбил 25-летнюю девушку. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на транспортную полицию.

По данным источника, трагедия произошла утром 17 октября на станции Мельничный Ручей. Отмечается, что девушка пересекала железную дорогу в неположенном месте. Машинист электрички, ехавшей из Петербурга, заметил пешехода и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая получила не совместимые с жизнью травмы. В обстоятельствах гибели девушки предстоит разобраться компетентным органам. // Фото «Петрозаводск говорит»