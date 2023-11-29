Стилист назвала самую модную одежду для зимних свиданий

Стилист Екатерина Антонова назвала россиянкам лучшую одежду для зимних свиданий. Слова специалиста приводит «Леди Mail.ru».

Как отметила эксперт, в первую очередь стоит обратить внимание на трикотажные костюмы. Антонова выделила варианты с длинной юбкой, которая подчеркивает фигуру. Для ужина в ресторане подойдет платье в пол, считает стилист.

Также специалист предложила обратить внимание на сочетание корсета с макси-юбкой в пайетках, которое сейчас в тренде. «Цветовая гамма может быть абсолютно любой: создайте монохромный образ или играйте на контрастах, миксуя красный и черный, белый и золотистый - здесь все зависит от вашей фантазии», - сказала Антонова. // Фото: unsplash.com / Tengyart