29 ноября 2023, 17:47
Ушла из жизни известная советская актриса Тамара Солодовникова
Актриса театра и кино умерла в Москве в возрасте 98 лет
В Москве ушла из жизни советская актриса театра и кино Тамара Солодовникова. Ей было 98 лет. О смерти артистки сообщает агентство «Регнум».
По данным источника, кончина актрисы была зафиксирована в ее квартире в столице. Ее смерть наступила из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Тамара Солодовникова родилась в 1925 году. Она исполнила роли в таких фильмах, как «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи», «Графиня». // Фото: unsplash.com / Parth Natani