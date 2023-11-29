Ушла из жизни известная советская актриса Тамара Солодовникова

В Москве ушла из жизни советская актриса театра и кино Тамара Солодовникова. Ей было 98 лет. О смерти артистки сообщает агентство «Регнум».

По данным источника, кончина актрисы была зафиксирована в ее квартире в столице. Ее смерть наступила из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Тамара Солодовникова родилась в 1925 году. Она исполнила роли в таких фильмах, как «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи», «Графиня». // Фото: unsplash.com / Parth Natani