Стилист Лисовец дал подсказку, чем можно порадовать женщину 8 Марта

50-летний российский стилист Владислав Лисовец предложил идеи подарков к 8 Марта. Знаток моды подготовил несколько вариантов под разный бюджет, поскольку считает, что важна не цена, а внимание. Стилист в качестве презента предлагает вместительную сумку, серьги, сертификат на массаж или в салон красоты, яркий дождевик или зонт.

Подарком может стать что-то для расслабляющего вечера в ванной. Например, оригинальная подставка под аромапалочки, «бомбочка» для ванны, увлажняющая маска для лица. По его мнению, подарком может стать блеск для губ, пудра или маска-перчатки для рук.

Также в качестве подарка стилист рассматривает набор акриловых красок, цветного пластилина, восковые мелки, мольберт или фломастеры.

По мнению эксперта, подборка вариантов подарка будет полезна не только мужчинам, но и женщинам.

«Каждая должна порадовать как минимум себя, как максимум — еще и свое окружение: коллег, подруг, маму, бабушку, а может даже и своего доктора-остеопата»,

- пишет стилист на своем сайте.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о популярных подарках к празднику. В топе – творческие мастер-классы, вечеринки, десерты и цветы. // фото unsplash.com