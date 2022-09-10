10 сентября 2022, 17:43
Стену в центре Петрозаводска разрисовали граффити
Известный граффитист создал арт-объект с карельскими символами
Стена около «Карелия маркет» в Петрозаводске стала арт-объектом. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский и восхитился работой художника Андрея Птицына.
Мастер нанес на стену множество символов, которые глава Петрозаводска призвал рассматривать.
- Уверен, что каждый найдет здесь известные и неизвестные городские топонимы, знакомые и не знакомые места,
- написал он.
Граффити появились в том числе благодаря Агентству городского развития и ОРЭС-Петрозаводск. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте