10 сентября 2022, 17:43
Общество

Стену в центре Петрозаводска разрисовали граффити

Известный граффитист создал арт-объект с карельскими символами

Стена около «Карелия маркет» в Петрозаводске стала арт-объектом. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский и восхитился работой художника Андрея Птицына.

Мастер нанес на стену множество символов, которые глава Петрозаводска призвал рассматривать.

- Уверен, что каждый найдет здесь известные и неизвестные городские топонимы, знакомые и не знакомые места,

- написал он.

Граффити появились в том числе благодаря Агентству городского развития и ОРЭС-Петрозаводск. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
граффити