10 сентября 2022, 15:38
Северный олень позировал фотографу в лесу
Лесного красавца удалось запечатлеть в заповеднике «Костомукшский»
Северный лесной олень вышел к человеку в заповеднике «Костомукшский». Фотографии красавца появились в группе заповедника ВКонтакте.
Гордый обитатель леса словно специально позировал фотографу. На одном из снимков он спокойно стоит и смотрит в объектив.
Напомним, заповедник расположен на северо-западе Карелии и вдоль границы с Финляндией. Он считается «колыбелью» северных лесных оленей. // Фото: Юрий Красовский / Заповедник «Костомукшский»