Северный олень позировал фотографу в лесу

Северный лесной олень вышел к человеку в заповеднике «Костомукшский». Фотографии красавца появились в группе заповедника ВКонтакте.

Гордый обитатель леса словно специально позировал фотографу. На одном из снимков он спокойно стоит и смотрит в объектив.

Напомним, заповедник расположен на северо-западе Карелии и вдоль границы с Финляндией. Он считается «колыбелью» северных лесных оленей. // Фото: Юрий Красовский / Заповедник «Костомукшский»