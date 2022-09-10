Памятник погибшему шестилетнему мальчику установили в Карелии

Памятник погибшему на пожаре Святославу Юшкову установили в Кондопожском районе. Шестилетний мальчик хотел спасти своего деда из огня, но не хватило сил, сообщили в СУ СКР по региону.

На гранитной плите стоит фигура ребенка с мячом. Близкие рассказали, что Святослав был обычным мальчишкой и очень любил играть с мячиком. Трагедия произошла в августе 2019 года: загорелась деревянная баня.

Внутри был дедушка мальчика, внук бросился на помощь, чтобы вытащить его. Сил у ребенка не хватило, огонь перекинулся на него. Мальчик получил тяжелые ожоги, он умер 9 сентября в ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Святослава Юшкова посмертно наградили медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага». Семье ребенка вручили нагрудный знак и символ «Горячее сердце».

Теперь сотрудники следственного управления открыли памятник маленькому герою // Фото: СУ СКР по РК