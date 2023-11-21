Стая волков приблизилась к лесозаготовителям на опасное расстояние

Четыре больших волка были замечены на лесной дороге в районе деревни Юркостров Кондопожского района. Хищники смело приближались к рабочим.

«Стая волков медленно шла по лесной дороге по направлению к нам. Трое из них остановились примерно 300 метрах от нас, а четвертый, более крупный волк, продолжал двигаться...

Мы старались его отпугнуть криками и свистом, но он продолжал идти на нас – медленно и уверенно. Матерый смотрел немигающим взглядом»,

— рассказали мужчины.

Участники этой встречи добавили, что крупный зверь остановился лишь на расстоянии около двухсот метров. Потом он развернулся и неспешно ушел в обратном направлении.

Опасная встреча случилась в ноябрьский день, в 13.20.//фото Владимира