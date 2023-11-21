Девочке из Петрозаводска требуется пятнадцать операций

Текст, фото: Елена Малишевская

24 января Катю Пухову и ее маму ждут в Санкт-Петербурге – в клинике «Медси». Там начинается первый этап лечения, состоящий из нескольких сложных операций. Врачи берутся победить этот страшный диагноз: нейрокожный меланоз с поражением мозговых оболочек, гигантский невус лица, шеи, спины, множественные невусы туловища и конечностей. На все лечение, которое может растянуться на несколько лет, требуется 12 миллионов рублей. А благотворительный фонд «Алеша», который взял Катю Пухову под свое крыло, пока собрал только около полутора миллионов.

Все журналисты знают, какое непроизвольное раздражение у многих читателей вызывают подобные материалы с призывом собрать деньги. И редакции сайтов и газет неохотно их публикуют: таких печальных историй, к сожалению, очень много. Как выбирать – какие придавать широкой огласке, а какие нет? А если размещать все призывы о помощи, то они заполонят все ленты новостей и полосы газет. Вот и президент нашей страны, отвечая на вопрос о сборах денег на лечение детей, ответил: «Медицина в нашей стране бесплатная». Так-то оно так, можно бесплатно сдать анализы, встать в очередь на проведение бесплатного УЗИ, потом в очередь на проведение бесплатной операции… В случае Кати Пуховой это смерти подобно. В любой момент доброкачественные опухоли на теле малышки могут переродиться в рак кожи.

Мария и Алексей – родители Кати - с нетерпением ждали первенца. Они знали, что будет девочка, готовились к празднику. Всю беременность наблюдались у врачей Перинатального центра, анализы были хорошими, результаты УЗИ тоже. Ничто не предвещало никаких отклонений в развитии плода. Когда Катя появилась на свет, и мама, и находящиеся в родовом зале медики испытали шок. Девочка была вся в темных пятнах, с черной спиной, под правым ухом – опухоль величиной с само ухо.

Сразу после рождения, еще в Перинатальном центре Карелии, Катю начали тщательно обследовать: нейросонография, электроэнцефалография, ультразвуковое исследование внутренних органов, магнитно-резонансная томография. Местные врачи поставили диагноз, который потом подтвердили в Санкт-Петербурге: нейрокожный меланоз с поражением мозговых оболочек, экзофитные новообразования шеи.



«В Петрозаводске такого никогда не было, Катя родилась в больших пигментных пятнах - невусах. У нас вот здесь на щечке гигантское пятно, которое уходит на спинку. Все ручки, ножки в таких больших пятнах. Эти невусы необходимо удалять, потому что это доброкачественные опухоли, которые в любой момент могут переродиться в меланому - рак кожи»,

- рассказывает мама Кати.

Слава богу, что у девочки не выявили никаких неврологических отклонений. Катя растет и развивается. Игривый, улыбчивый ребенок. Но пятнадцать сложных операций надо делать – и чем раньше начать лечение, тем лучше. Заведующая отделением Центра лечения гигантских невусов клиники «Медси» Ольга Филиппова говорит, что Катин случай – один из сложнейших в ее практике. Невусы у девочки занимают пятьдесят процентов поверхности кожи.

«Нам предстоит столкнуться с еще одним вызовом – лечить Катю Пухову. Это очень сложный случай и для нас»,

- подчеркивает Ольга Филиппова.

Кате Пуховой потребуется помощь не только хирургов и анестезиологов, вести девочку коллегиально будут дерматолог, онколог, невролог, генетик, педиатр. Многолетнее хирургическое лечение стоит 12 074 640 рублей. Конечно, родители вкладывают в спасение ребенка и свои деньги – все, какие могут. Но папа Алексей сегодня – единственный кормилец семьи. Понятно, что мама, хореограф по профессии, еще долго не выйдет на работу.

Помочь семье из Петрозаводска собрать деньги на операции можно разными способами – все они есть на странице Кати Пуховой на сайте благотворительного фонда «Алеша». Там же можно прочитать подробную историю болезни Кати, ознакомиться с документами.

Сегодня Кате год и четыре месяца. Когда она поедет на первую операцию, ей будет всего полтора годика. Сколько ей потребуется сил и воли к жизни, чтобы перенести все оперативные вмешательства, наркоз, восстановление… Это трудно представить. Так же как и сколько терпения, веры в исцеление единственного ребенка требуется ее родителям.