В Карелии жалуются на хроническую неграмотность дорожных служб

Не прошло и дня, как жители Пряжинского района пожаловались на ошибку в написании населенного пункта на дорожном указателе, как жители Прионежского района добавили свою ложку дегтя:

«В знаке на выезде из Петрозаводска название вепсского села Шёлтозеро написано через «о» и без окончания: «Шолтозер». В одном названии Минтранс Республики Карелия умудрился сделать сразу две ошибки. Когда этот позор заменят?»

— задаются грамотные люди, по-видимому, риторическим вопросом, потому что этот знак висит уже давно, исправлять ошибку никто не собирается. Если же учесть богатое разнообразие карельских топонимов, то есть шанс, что «дорожная неграмотность» превратится в хроническую.// фото Бориса Самсонова