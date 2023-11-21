В этом году «IT-куб» планирует принять около 200 школьников

IT-куб – это Центр цифрового образования детей, который формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеры IТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 5 до 18 лет.

На базе нового центра можно заниматься проектной деятельностью, проводить чемпионаты, мероприятия для педагогов, хакатоны, фестивали и прочие активности. Здесь ребята смогут научиться разрабатывать мобильные приложения, приложения виртуальной и дополненной реальности, обучиться 3D - моделированию, конструированию и программированию роботов, основам графического дизайна, анимации и многому другому.

Конструкторов много не бывает! Особенно если это что-то новенькое, типа манипуляторов. Мы еще пока с ними не очень разобрались. Лично я хочу сделать программу, чтобы эта рука сама строила дом из ЛЕГО,

- поделился своими планами воспитанник IT-куба Юра Чалкин, который занимается на курсе «Программирование роботов».

Сегодня мы работали с 3D-шлемом. Я, конечно, уже и раньше играл в 3D-шлеме. Но сегодня мы ходили по комнатам, которые нарисовали сами. И нажимали кнопки телепортации, которые сами программировали,

- рассказал учащийся курса «Разработка VR» Иван Клыков.

В этом году в IT-куб планируется принять около 200 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а в 2024 году – около 400.

Наконец-то во Дворце появились в нужном количестве компьютеры, которые при работе с 3D не «зависают». Это совсем другой уровень и другие возможности. Работать с детьми стало гораздо интересней,

- отметил руководитель IT-куба Геннадий Яловицын.

IT-куб — первая подобная площадка в Карелии. Она дает возможность для формирования у детей инновационных технологических навыков, а в будущем поможет школьникам не только в обучении, но и в профориентации. Занятия проводятся бесплатно. Записаться на программы можно через «Навигатор дополнительного образования Карелии».

Фото: https://gov.karelia.ru