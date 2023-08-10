Стая собак пугает прохожих на Ригачина

Петрозаводчане пожаловались на стаю собак, которая выбегает с территории хлебозавода на улице Ригачина, лает на людей и гоняет кошек.

В паблике «Живой Петрозаводск» пишут, что эти собаки по ночам бегают по дворам, помойкам, подают голос. Вдобавок, как утверждают авторы сообщения, собаки «часто загрызают кошек».

В комментариях написали, что пройти ранним утром по Ригачина просто так, не наткнувшись на стаю, нельзя.

«Эти придурошные собаки, перебегают дорогу с диким лаем несутся на тебя. На что, я каждое утро на всю Зареку ору «нельзя»! Честно, надоело! Но руководству хлебозавода далеко по барабану! - считает одна из комментаторов. -По новым законам содержания животных: самовыгул запрещен! Но кто у нас за этим следит?!» // фото скриншот