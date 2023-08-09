Неизвестный ломает кормушки для птиц в Кондопожском районе. Об этом сообщили в паблике «О чем говорит Кондопога».

Под горячую руку попадают и корни деревьев, и мох. Подписчики предположили, что это дело рук закладчиков запрещенных веществ.

«По лесной дороге в сторону Березовки (где скала) ходит какой-то неадекватный молодой парень, примерно 18-20 лет, выламывает кормушки для птиц, выкорчевывает мох с камней и портит корни деревьев. Приходит после 19:00, когда никого нет, нас увидел и убежал», - сообщается в паблике. // фото unsplash.com/ Gaith Shalan