Статус выходного дня для 31 декабря законодательно не закрепят

В этом году 31 декабря будет все же будет выходным днем. Но не потому, что принят соответствующий закон. Правительство страны отказалось поддерживать инициативу паламентариев, устанавливающую постоянный выходной в последний день года, сообщает «Российская газета».

Правительство России не поддержало законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается установить выходным днем. Это следует из отзыва кабмина. О том, что Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях в Трудовом кодексе, сообщалось осенью.

Более того, документ был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали его авторы в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции работниками выполняются не в полном объеме.

А свободным от работы спорный день станет благодаря переносу одного из выходного на 31 декабря. // Фото: freepik.